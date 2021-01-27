Минфин России на аукционе в среду, 27 января, разместил облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52003RMFS с датой погашения 17 июля 2030 года, говорится в сообщении ведомства. Размещенный объем выпуска составил 9,942 млрд рублей. Объем спроса составил 33,848 млрд рублей.

Цена отсечения составила 100,51% от номинала, средневзвешенная цена — 100,5883% от номинала, выручка от размещения – 10,001 млрд рублей.