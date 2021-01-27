Минфин пока не видит необходимости в повышении страхового покрытия вкладов граждан. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Я пока не вижу такой необходимости. Было принято решение повысить страховое возмещение по целому ряду ситуаций жизненных и мы считаем, что мы все социальные потребности закрыли», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности увеличения страхового покрытия.

Замминистра добавил, что ведомство мониторит ситуацию совместно с Агентством страхования вкладов (АСВ). «Пока кроме того, что было сделано в середине прошлого года, особой необходимости не вижу», — отметил Моисеев, добавив, что считает адекватным нынешний размер страхования вкладов, установленный на уровне 1,4 млн рублей.

В мае прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о распространении системы страхования вкладов на некоммерческие организации, а также увеличении размера страхового возмещения по вкладам физлиц в ряде случаев. В частности, если вкладчик имеет несколько счетов эскроу в одном банке, суммарный размер обязательств которого по этим вкладам перед вкладчиком превышает 10 млн рублей, возмещение выплачивается по каждому из этих вкладов пропорционально их размерам, но в совокупности не более 10 млн рублей.