Перевод не менее чем 30% сотрудников в режим дистанционной работы теперь не обязательное требование, а только рекомендация для московских компаний. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Как отмечается в сообщении на его сайте, ситуация с распространением коронавирусной инфекции продолжает улучшаться. В течение прошедшей недели число новых случаев инфекции не превышало 2—3 тыс. в день. Количество госпитализированных снизилось еще на 1 тыс. человек. В коронавирусных стационарах свободно более 50% коек — впервые с середины июня прошлого года.

«Пандемия идет на спад, и в этих условиях наш долг — создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, в первую очередь — наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка», — написал мэр Москвы.

В этой связи начиная с 27 января 2021 года «требование о переводе не менее чем 30% сотрудников в режим дистанционной работы перестает быть обязательным и будет носить рекомендательный характер», сообщил он, дав понять, что руководители предприятий и организаций могут по своему усмотрению вернуть работников в офисы или сохранить «удаленку».

Кроме того, отменяются ограничения на ночную (с 23:00 до 6:00) работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений. При этом такие заведения по-прежнему должны соблюдать установленные Роспотребнадзором требования по рассадке посетителей и санитарный режим, подчеркивается в сообщении.

Решение о дальнейшем формате обучения в вузах, подведомственных правительству Москвы, будет принято до 6 февраля 2021 года по согласованию с Минобрнауки России.



Сроки и этапы отмены остающихся ограничений будут объявлены дополнительно, уточнил Собянин, подчеркнув, что вероятность заражения коронавирусом, хоть и уменьшилась, все еще существует и «борьба пока не закончена».