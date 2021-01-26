Инвестбанкир Роман Лохов, строивший инвестиционный бизнес в группах БКС и «Открытие», намерен создать еще один инвестбанк в России, теперь уже в партнерстве с бенефициаром СКБ-Банка Дмитрием Пумпянским, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники на финансовом рынке. По информации одного из них, топ-менеджер набирает команду из своих бывших сотрудников, «около десятка» человек ушли к нему из БКС. Два собеседника считают, что новый проект Лохов будет реализовывать на базе СКБ-Банка.

В СКБ-Банке подтвердили, что начата работа по развитию международного инвестиционного блока внутри финансовой группы, основной состав топ-менеджмента сформирован: Роман Лохов возглавит инвестиционный бизнес нового дивизиона. Шаг является закономерным развитием финансового бизнеса и позволит закрыть потребности клиентов в инвестиционных инструментах, отметил председатель совета директоров СКБ-Банка Александр Пумпянский. Частным лицам будут предоставляться услуги доверительного управления, брокерское обслуживание, структурированные инвестиционные продукты, аналитика и консультирование. Корпоративные клиенты получат услуги корпоративно-инвестиционного банкинга, в частности, структурное финансирование, организацию и выпуск облигаций, поддержку сделок слияния-поглощения.

Президент—председатель правления ФГ БКС Олег Михасенко подтвердил, что несколько сотрудников из инвестиционного банка и брокера покинули компанию, но это «некритично». По его словам, удивительно, что Роман Лохов собирает уже третий проект в Москве, оставляя в каждом из них много нерешенных задач.

По словам президента «Финама» Владислава Кочеткова, большинство банков сейчас находятся в ситуации избыточной ликвидности, они нашли для себя оптимальное решение: не платить за клиентские активы, а развивать смежный бизнес, когда сам клиент будет платить за них, в итоге активно развиваются брокерские услуги на базе классических банков. Основной риск, считает Кочетков, — санкционный, хотя практика показывает, что российский рынок привлекает внимание иностранных инвесторов своей недооцененностью.