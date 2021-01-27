Кабмин выдвинул в качестве кандидатов в наблюдательный совет СберБанка министра финансов РФ Антона Силуанова, вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, бывшего председателя ЦБ Сергея Игнатьева и помощника президента РФ Максима Орешкина, следует из распоряжения правительства РФ.

В сентябре 2020 года акционеры СберБанка на годовом собрании избрали новый состав наблюдательного совета кредитной организации. В него вошли министр финансов РФ Антон Силуанов, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, замминистра финансов РФ Владимир Колычев, помощник президента РФ Максим Орешкин, глава СберБанка Герман Греф, директор НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, бывший председатель ЦБ Сергей Игнатьев, экс-премьер Финляндии Эско Ахо, независимый консультант по инвестициям Надя Уэллс, ректор «Сколтеха» Александр Кулешов, бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, основатель венчурного фонда ruNet Леонид Богуславский, зампред СберБанка Белла Златкис и ректор МФТИ Николай Кудрявцев.

В новый список правительства замминистра финансов РФ Колычев не вошел.