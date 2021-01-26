Сейчас трудятся в дистанционном формате 14% россиян, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». Остальные 86% опрошенных находятся на своих рабочих местах.

Больше всего дистанционных сотрудников работают в сфере IT (16% респондентов), еще по 13% опрошенных указали, что работают удаленно в областях образования и продаж. Каждый десятый сотрудник на «удаленке» — из сферы маркетинга, рекламы и PR. Указали, что работают дистанционно в области банков, финансов и инвестиций 8% участников исследования, 5% — в сфере производства и промышленности, 4% — в медицине. В варианте «Другое» 31% опрошенных указали множество разных сфер, в том числе строительство, транспорт и страхование.

Планируют продолжить работать в дистанционном формате еще несколько месяцев 24% респондентов, 23% отметили, что их работодатели в скором времени планируют вернуться к работе из офисов, а 26% компаний сохранят частичную «удаленку». Продолжить работать в удаленном режиме всегда планируют 27% респондентов.