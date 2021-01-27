Госдума приняла в первом чтении законопроект, наделяющий Банк России компетенцией устанавливать в своем нормативном акте дополнительные требования к методологии кредитного рейтингового агентства. Документ инициирован правительством РФ.

Сейчас законодательство регулирует содержание методологий, применяемых кредитными рейтинговыми агентствами. Эти положения в настоящее время актуальны и соответствуют лучшим зарубежным практикам в регулировании деятельности кредитных рейтинговых агентств, говорится в пояснительной записке.

«Вместе с тем данные положения сформулированы декларативно, в виде принципов, а не в виде регламентированных требований, что затрудняет их практическое применение. В связи с этим в законопроекте предлагается закрепить полномочие Банка России устанавливать в своем нормативном акте дополнительные требования к методологиям кредитных рейтинговых агентств», — отмечают в Кабмине. При этом в пояснительной записке подчеркивается, что законопроект направлен на уточнение содержания уже существующих норм законодательства, и «сфера их применения не будет расширена».

«Ожидается, что наличие таких дополнительных требований среди прочего позволит снизить регуляторные риски и создать надежные ориентиры для кредитных рейтинговых агентств при разработке методологий, а также оптимизировать процедуру контроля за методологиями», — полагают в Кабмине.

Также в целях реализации возможности проведения Банком России оценки соответствия методологий кредитных рейтинговых агентств установленным законодательством требованиям предусматривается полномочие ЦБ РФ установить в своем нормативном акте порядок проведения такой оценки, включая порядок взаимодействия регулятора с кредитными рейтинговыми агентствами в ходе ее проведения.

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект. При этом комитету «представляется целесообразным предусмотреть в законопроекте положения, конкретизирующие порядок оценки Банком России методологии кредитных рейтинговых агентств, в частности предусмотрев критерии, на основании которых Банком России будет проводиться указанная оценка», говорится в заключении комитета.