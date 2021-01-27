Госдума приняла в третьем, окончательном чтении норму, согласно которой возможность перехода предпринимателей с единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на упрощенную систему налогообложения (УСН) продлевается до 31 марта 2021 года. Норма была оформлена в виде поправки ко второму чтению законопроекта о налоговых льготах предприятиям за санаторно-курортное лечение сотрудников. С 1 января 2021 года была отменена система налогообложения в виде ЕНВД, при этом организации и ИП, если они до этой даты не подали заявление о переходе на патентную систему налогообложения или упрощенную систему налогообложения, автоматически должны были перейти на общий режим налогообложения, пояснил председатель Комитета Госдумы Андрей Макаров.

По его словам, основная масса предпринимателей уже заявила о переходе, и суть поправки — перейти на УСН до 31 марта, причем поправка касается именно перехода на «упрощенку», а не на иные режимы налогообложения вместо ЕНВД, потому что сделать это задним числом затруднительно.

Замглавы Минфина Алексей Сазанов пояснил на заседании Комитета, что правительство поддерживает поправку.