Госдума поддержала в первом чтении законопроект о беззаявительном порядке получения пенсий по инвалидности и об информировании людей старше 45 лет о будущей пенсии. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

В соответствии с поправками, после того как информация вносится в федеральный реестр инвалидов, она будет автоматически направляться в Пенсионный фонд РФ. В течение пяти рабочих дней ее рассмотрят и затем известят человека о том, что ему назначена пенсия. Аналогичная норма предполагается в отношении всех страховых пенсий в случае их пересмотра в сторону увеличения.

«Эту законодательную инициативу мы давно обсуждали с правительством. Это важная и актуальная тема. Сегодня назначение пенсий происходит так: человек получает инвалидность, и он должен потом написать заявление в Пенсионный фонд. Звучит быстро, но иногда проходит много времени и человек ждет по три месяца (а то и больше) положенных ему выплат», — отметил заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.

В беззаявительном порядке будут назначаться не только социальные пенсии, но и региональные соцдоплаты.

«Эти доплаты сегодня назначаются автоматически, но с учетом современных технологий процесс начисления будет синхронизирован, и человеку не надо будет писать дополнительное заявление», — указал Терентьев.

Также законопроект упростит получение государственных услуг, что, как подчеркивают в Госдуме, особенно важно в период пандемии. Норма о досрочной доставке пенсии может распространяться на все виды чрезвычайных ситуаций (федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального, муниципального, локального характера).

Кроме того, на ПФР возлагается обязанность информировать лиц, достигших возраста 45 лет, о предполагаемом размере будущей пенсии по старости. Информирование предлагается осуществлять в автоматическом режиме с периодичностью один раз в три года.

До 31 декабря 2022 года планируется проинформировать граждан 1977 года рождения и старше (если они еще не являются получателями пенсии).



Минтруд в марте прошлого года анонсировал проект по информированию лиц в возрасте от 45 лет о будущей пенсии; тогда планировалось, что первая рассылка информации будущим пенсионерам будет реализована в 2021 году.