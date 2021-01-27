Банк Goldman Sachs урезал зарплату генерального директора Дэвида Соломона на 10 млн долларов, или на 36%, — в 2020 году топ-менеджер получил 17,5 млн по сравнению с 27,5 млн годом ранее, сообщило агентство Reuters со ссылкой на раскрытие информации банка.



Goldman Sachs до этого анонсировал, что сократит вознаграждение Соломона, как и финансового директора Стивена Шерра и главного операционного директора Джона Уолдрона. За свою работу в прошлом году Уолдрон получит на 6 млн долларов меньше, чем в 2019-м, а Шерр — на 7 млн. Причина — в коррупционном скандале, в который оказался втянут банк.

В 2009 году власти Малайзии учредили фонд для стимулирования экономического развития страны — 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Goldman Sachs выступал организатором заимствований для фонда. В 2012 и 2013 годах американский банк организовал три крупных размещения облигаций 1MDB на сумму 6,5 млрд долларов и за два года заработал комиссионные в размере 600 млн. По данным генпрокуратуры Малайзии, большая часть привлеченных в фонд 1MDB денег была использована не по назначению. Кроме того, по данным малайзийских правоохранителей, Goldman Sachs платил взятки малайзийским чиновникам, чтобы стать организатором размещения. Для урегулирования регуляторных претензий Goldman Sachs согласился выплатить почти 3 млрд долларов.

После объявления о заключении соглашения об окончании расследования по делу 1MDB Goldman Sachs заявил, что потребует компенсации от текущих и бывших руководителей в общей сложности на 174 млн долларов.