Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Горбанка на уровне «ruB», прогноз по рейтингу «развивающийся», говорится в релизе агентства.

«Рейтинг кредитоспособности банка отражает слабые рыночные позиции, умеренно сильную позицию по капиталу при ограниченной способности его генерации, высокое качество активов, адекватный уровень ликвидности и слабую оценку корпоративного управления. Развивающийся прогноз по рейтингу установлен в связи с неопределенностью относительно будущей трансформации бизнес-модели банка, сохраняющейся после продажи нефтяного бизнеса собственников», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, основная доля активов на 1 декабря 2020-го приходится на средства в банках (42% активов), преимущественно МБК, выданные банкам с высоким рейтингом кредитоспособности. Имущество банка составляет 11% активов и преимущественно представлено зданием головного офиса. Кредиты физлицам и прочие активы составляют около 1% активов и имеют приемлемое качество.

Адекватная позиция по ликвидности обусловлена наличием комфортного запаса балансовой ликвидности: за 11 месяцев 2020 года среднее покрытие привлеченных средств клиентов высоколиквидными и ликвидными активами составило 15% и 72% соответственно, заключили в «Эксперт РА».

