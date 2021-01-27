По обвинению в очередном хищении средств вкладчиков банка «Таврический» арестован бывший член Совета Федерации РФ и владелец ликеро-водочного завода ЗАО «Ливиз» Александр Сабадаш, сообщили в Объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга.

По данным следствия, в 2013 году Сабадаш совместно с неустановленными лицами, оформив кредит на подконтрольный себе ООО «Норфолк» в отсутствие заключения о финансовом состоянии компании, похитил у банка 100 млн рублей. «Колпинский районный суд Петербурга избрал Сабадашу меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 марта. Следователь, обосновывая ходатайство о страже, указывал, что у Сабадаша есть гражданство США, а также недвижимость во Франции. Сабадаш вины не признает», — уточнили в ОПС.

Сабадашу не удалось выйти на свободу, он был задержан 25 января. Первым он в 2015 году был признан виновным в неудавшейся попытке незаконного возмещения НДС на 1,8 млрд рублей, вторым — в хищении 190 млн рублей, принадлежащих банку «Таврический», в виде кредитов, выданных подконтрольного Сабадашу ООО «Милан». В отношении Сабадаша в декабре 2020 года было возбуждено еще одно уголовное дело о хищении в 2013 году 458 млн рублей у кредитной организации и легализации денежных средств путем оплаты фиктивных международных контрактов по поставке пресс-форм для производства стеклянных бутылок на суммы 189,5 млн рублей и 299 млн рублей.

Для участия в заседании по избранию меры пресечения, Сабадаш 17 декабря прошлого года был этапирован из Исправительной колонии №3 УФСИН России по Курской области в СИЗО-1 Петербурга. Зная, что 25 января у Сабадаша заканчивается срок отбытия наказания по предыдущим делам, госбвинитель оперативно обжаловал это решение, но апелляция была назначена на 25 же января. В этот день утром Сабадаш должен был выйти из СИЗО со справкой об освобождении, но был задержан по вышеупомянутому делу о хищении 100 млн рублей у банка «Таврический», и на следующий день арестован.