Чистая прибыль Руснарбанка по итогам 2020 года достигла 602 млн рублей, увеличившись более чем на 93% по сравнению с 2019 годом, говорится в релизе финучреждения.



Показатель «Отношение операционных расходов к операционным доходам (Cost / Income Ratio)» снизился до уровня 45%. Рентабельность собственного капитал (ROE) увеличилась до 20%.

«В 2021 году банк продолжит реализовывать стратегию, направленную на тотальную цифровизацию и роботизацию, что позволит улучшить основные показатели банка и строить эффективную модель бизнеса. Основными направлениями бизнеса в 2021 году останутся автокредитование и предоставление гарантий для участников госконтракта», — сказано в сообщении.

Показатели учитывают события после отчетной даты (СПОД) и рассчитаны по внутренней методике банка.