Банк России вынес новые постановления о привлечении банка «Открытие» и Тинькофф Банка к административной ответственности, сообщается в среду на сайте регулятора.

Оба постановления вынесены в понедельник, 25 января этого года, по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Документы пока не вступили в законную силу.

Постановлениями предусмотрено наложение административного штрафа, при этом в номерах документов нет обозначений, указывающих, применяются ли санкции к должностному или юридическому лицу. Штраф для должностных лиц по статье 14.29 КоАП может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс.

Ранее Центробанк уже привлекал указанные кредитные организации к административной ответственности за нарушения при работе с кредитными историями.



Более подробно причины привлечения финучреждений к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает кредитным организациям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.