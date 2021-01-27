Спрос россиян на наличную иностранную валюту в ноябре 2020 года продолжил повышаться, что вкупе с некоторым снижением ее предложения дало рост чистого спроса на 37%. Такие данные приводятся в опубликованном Центробанком в среду «Обзоре основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в ноябре 2020 года» .

Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) увеличился в ноябре по сравнению с октябрем 2020 года на 13% и составил 4,4 млрд долларов в эквиваленте. Спрос на доллары повысился на 15%, на евро — на 9%, составив 3,2 млрд и 1,2 млрд долларов соответственно.

Объем покупки населением наличной инвалюты в банках вырос по сравнению с октябрем на 20% и составил 2,1 млрд долларов. Долларов было куплено на 24% больше, чем месяцем ранее, европейской валюты — на 10%. С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, физлица сняли в ноябре 2,3 млрд долларов — на 7% больше, чем месяцем ранее.

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) сократилось в ноябре по сравнению с октябрем на 4% до 2,3 млрд долларов. Совокупное предложение долларов снизилось на 2%, евро — на 8%, до 1,6 млрд и 0,6 млрд долларов соответственно.

В ноябре физлица продали банкам 0,8 млрд долларов наличной иностранной валюты (минус 12% по сравнению с октябрем). Продажи долларов уменьшились на 12%, евро — на 11%. На валютные счета в банках физлица зачислили 1,5 млрд долларов наличной валюты, что практически соответствует уровню предыдущего месяца.

Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос в ноябре 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем на 37% и составил 2,1 млрд долларов. Чистый спрос на доллары увеличился на 41%, на европейскую валюту — на 35%. В сложившихся условиях уполномоченные банки увеличили ввоз в страну наличной иностранной валюты, одновременно сократив ее вывоз.



ЦБ ранее сообщил в «Обзоре рисков финансовых рынков», что россияне в ноябре — декабре 2020 года активно приобретали валюту , купив ее в общей сложности на сумму 4,7 млрд долларов, при этом объем валютных средств населения в банках в этот же период увеличился на 4,2 млрд долларов. По мнению аналитиков, рост спроса на валюту может говорить в том числе о стабилизации финансового положения населения .