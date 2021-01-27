Объем наличных денег в обращении на 1 января 2021 года превысил 13,4 трлн рублей, что на 2,8 трлн рублей больше показателя годом ранее. Такие данные приводит Банк России.

Уточняется, что пик роста (1,2 трлн рублей) пришелся на II квартал прошлого года, когда были введены ограничительные меры из-за пандемии коронавируса.

Показатель на 1 января 2021 года выше, чем на любую из ежемесячных отчетных дат 2020-го, а отдельно за последний месяц прошлого года он увеличился примерно на 0,5 трлн рублей, свидетельствует статистика Центробанка.

В общем количестве банкнот в основном выросла доля купюр крупных номиналов: по 5 тыс. рублей (с 26% до 31%) и по 2 тыс. рублей (с 4% до 5%).

«В 2020 году произошло заметное увеличение объема наличных в обращении, и прежде всего это было связано с пандемией коронавируса и ограничительными мерами. В условиях самоизоляции граждане проявляли повышенный спрос на наличные деньги, стараясь запастись ими и лишний раз не посещать банковские отделения и банкоматы», — комментирует заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.



По его словам, начиная с июля спрос на наличные стал выравниваться и приблизился к обычным сезонным показателям. В ноябре произошло небольшое сокращение, характерное для этого времени, а в декабре был зафиксирован традиционный рост. Как и в прошлые годы, это связано с повышенным спросом на наличные перед праздниками, а также с тем, что банки увеличивают запасы наличных для пополнения касс и банкоматов в новогодний период.