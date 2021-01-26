Запуск Фонда фондов, направленного на увеличение объема инвестиций в высокотехнологичные проекты, ожидается в середине февраля. Об этом сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.

«Моделью функционирования фонда выбран договор инвестиционного товарищества, в котором государство и частные инвесторы выступят товарищами-вкладчиками. Российский фонд прямых инвестиций выполняет функции управляющего товарища в рамках договора инвестиционного товарищества. Завершение формальных процедур и запуск фонда ожидаются в середине февраля», — сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе совещания по формированию венчурного Фонда фондов, слова которого приводит секретариат первого вице-премьера.

В секретариате отметили, что окончательное решение по органам управления фонда планируется принять на следующей неделе.

Основные условия участия в фонде на сегодняшний день подписали восемь инвесторов, отметили в секретариате первого вице-премьера. В число подписантов вошли группы компаний AEON, ЕСН, «Интеррос», «Полюс», «Ренова», ТМК и «Синара», «Уралхим» и «Уралкалий», «Фосагро». В перечень проектов фонда могут войти крупнейшие и наиболее перспективные проекты Национальной технологической инициативы. Список проектов фонда формируется его участниками на основе наработанных экспертиз в разных отраслях экономики.

«Формирование пайплайна проектов Фонда фондов сейчас станет ключевой работой, необходимо ее форсировать», — отметил первый вице-премьер, слова которого приводятся в сообщении.

Тема создания Фонда фондов обсуждалась на встрече главы государства Владимира Путина с членами правления РСПП 21 октября. Как сообщал тогда первый вице-премьер Андрей Белоусов, правительство планировало запустить венчурный Фонд фондов до конца 2020 года. На это заложено 10 млрд рублей в 2020 году и еще 4 млрд в 2021-м. По словам Белоусова, предполагается, что капитал фонда будет создан из расчета 50 на 50: сначала его финансирует правительство, а потом будет вкладываться частный бизнес.



Путин отмечал, что право выбора инвестиционных проектов для Фонда фондов должно быть закреплено за бизнесом, так как он несет основные финансовые риски. По его мнению, для государства хорошо то, что оно будет вкладывать в фонд деньги не на безвозмездной основе, а за 6%.