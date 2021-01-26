Выход из мирового кризиса, связанного с пандемией коронавируса, может пойти по нестандартной траектории, считает главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев. По прогнозам Росбанка, уже в 2021 году могут появиться первые признаки ускорения внешней инфляции.

«В 2021 году мы можем получить первые признаки ускорения инфляции… выход из такого нестандартного кризиса будет иметь нестандартную траекторию», — сказал Кошелев журналистам.

По словам аналитика, для многих центральных банков целевые показатели по инфляции имеют сейчас меньшую значимость, чем это было последние десять лет. Центральные банки готовы поступиться траекторией инфляции, чтобы на какое-то время превысить целевые значения и добиться усреднения фактических данных, добавил Кошелев.

«Новый цикл и новый рост мировой экономики будет ассоциироваться с ускорением внешней инфляции», — отметил аналитик Росбанка. Основными предпосылками для этого могут стать рост издержек и фактор отложенного спроса.



В отношении России, напротив, отложенный спрос может быть потенциально слабым и вместе с ростом закредитованности населения может стать дезинфляционным фактором, добавил Кошелев. По прогнозу Росбанка, рост индекса потребительских цен в России будет постепенно снижаться — с 5,3% в I квартале до 3,8% к концу 2021 года, а в 2022 году составит порядка 4%.