«Сбер» имеет хорошие шансы создать прибыльную экосистему электронных сервисов и встать в один ряд с Google, Amazon и Netflix благодаря своим финансовым ресурсам, опирающимся на банковскую деятельность, пишет британский журнал The Economist в статье Sberbank's second pirouette.



«СберБанк… закачивает миллиарды долларов в клиентские технологии. Банк вовсю предлагает клиентам цифровые услуги, от доставки еды до стриминга музыки. Потом придет черед беспилотных автомобилей и электронной коммерции. Сможет ли бывший храм финансовой бюрократии, главным акционером которого по-прежнему остается правительство, возродиться в виде российского Netflix, Google и Amazon в одном лице? На удивление ответом будет: да, это возможно», — пишет The Economist.

В статье приводятся примеры трансформаций американских компаний, таких как YouTube, который сумел «превратиться из сервиса для свиданий в видеохостинг», однако подчеркивается, что «быстро перегруппировываться умеют не только в Кремниевой долине». The Economist признает, что в России создание технологического фаворита происходит там, где никто не ждал — на базе крупного банка. Авторы статьи видят в этом преимущество «Сбера».

«У местных компаний, таких как «Яндекс» и Mail.ru, не хватает ресурсов для самостоятельной трансформации. С другой стороны, крупные прибыли СберБанка от банковских операций позволяют ему провести такую трансформацию. Ценнейшие данные кредитных историй клиентов не менее полезны. Так что на бумаге видение господина Грефа (Германа Грефа, главы СберБанка. — Прим. ред.) выглядит весьма убедительно», — пишет журнал.

The Economist отмечает, что у «Сбера» уже были не увенчавшиеся успехом попытки объединиться с такими крупными технологическими игроками, как российский «Яндекс» и китайский Alibaba. «Эти неудачи означают, что ему по-прежнему лишь предстоит выстроить бизнес в сфере электронной коммерции, подобный Amazon, вокруг которого будет развиваться его электронная империя», — пишет британский журнал.

Авторы статьи высказывают мнение, что не только финансовые ресурсы «Сбера» могут помочь ему выстроить собственную экосистему, но и доверие акционеров, при этом участие государства планам трансформации помешать не должно.

