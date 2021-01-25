Федеральная налоговая служба (ФНС) включилась в контроль стоимости социально значимых продуктов, пишет «Коммерсант» . Налоговики начали запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения цен на базовые товары до конца года, рассказал источник в крупной пищевой компании. Налоговые органы могут обращаться по этому поводу как к поставщикам, так и в торговые сети. В перечне — мясо, рыба, молочные продукты, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, овощи и прочие товары.

По словам юриста Forward Legal Арпине Пирумян, законодательство не содержит обязанности предоставлять прогноз изменения цен на товары, соответственно, налоговая не вправе его требовать. Скорее всего, действия органов связаны с созданием системы мониторинга за ценами на социально значимые товары, считает она.

По словам собеседника издания, ФНС может собрать данные потому, что онлайн-кассы и подсчеты Росстата не дают объективной картины. Полученные от самих участников рынка цифры, которые могут быть использованы в сочетании с имеющимися инструментами, позволят измерить наценку торговых сетей, отмечает источник. Также сведения могут помочь налоговой в последующих совещаниях по этому вопросу в правительстве, а за исполнение прогнозов можно будет отчитывать бизнес.

В Ассоциации компаний розничной торговли заявили, что не получали информацию от сетей о подобных запросах. В одной из получивших запрос компании говорят, что в ответ предоставили только данные о фактическом повышении цен, а давать прогнозы отказались, сославшись на коммерческую тайну. Еще в одном производителе сообщили, что предоставили налоговой прогноз по динамике цен.

Зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов указывает, что спрогнозировать динамику цен на продукты до конца года может быть весьма проблематично, также неясно, как в данном случае будет соблюдаться коммерческая тайна и как бизнес будет защищен от утечек. Собеседник в крупном производителе допускает, что опрос может проводиться как подготовка для дальнейшего расширения списка социально значимых продуктов, на которые устанавливаются предельные цены.