Динамика потребительских расходов россиян в период с 18 по 24 января не изменилась: темпы роста сохранились на уровне 0,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные аналитического портала СберБанка SberIndex.ru.

Как отмечают эксперты «СберИндекса» , этот показатель следует рассматривать в контексте все еще большого количества новых случаев заболевания коронавирусом.

При улучшении эпидемиологической ситуации постепенное снятие ограничений по определению позволит увеличить потребление услуг. Согласно оценкам, сделанным в предшествующих исследованиях, сервисный сектор может восстановиться еще на 6—8%, до уровней, сопоставимых с мартом 2020 года. Это добавит порядка 2 процентных пунктов к спросу домохозяйств. Дальнейшая судьба сектора во многом будет зависеть от темпов вакцинации и выработки коллективного иммунитета, полагают аналитики.

«Макрокартина с точки зрения динамики основных направлений относительно прошедшей недели также практически не изменилась. Товарная розница — в плюсе (плюс 4,8% год к году), сектор услуг — в минусе (минус 18,6% год к году). Любопытно, что при этом именно в непродовольственной рознице все еще наблюдается сокращение количества офлайновых торговых точек (минус 1,8% по сравнению с периодом до пандемии), притом что в секторе услуг число активных бизнесов растет (плюс 4,7%)», — говорится в материале.



«Общий уровень активности покупателей остается средним, — заключают эксперты. — Индекс потребительской активности, который рассчитывается на портале «СберИндекс», составил за неделю 62,1 пункта».

