В Госдуме прошел первое чтение проект поправок в Налоговый кодекс, упрощающих получение гражданами ряда налоговых вычетов. Об этом во вторник сообщили в нижней палате российского парламента.

Как уточняется, законопроект призван упростить физическим лицам получение налоговых вычетов: имущественных — по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по кредитам ; инвестиционных — по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете .

В случае окончательного принятия поправок граждане, у которых есть личный кабинет налогоплательщика, смогут больше не заполнять налоговую декларацию (3-НДФЛ) и не представлять в налоговый орган подтверждающие документы.

Контакты с налоговой службой должны будут осуществляться через личный кабинет, а налоговики с помощью автоматизированной информационной системы будут сами проверять право налогоплательщика на налоговый вычет (в рамках информационного взаимодействия с банками, которые подключены к такой системе).



Принятие данной инициативы приведет к существенному сокращению сроков предоставления вычетов, подчеркивают законодатели.

