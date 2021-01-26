Банк России установил официальные курсы валют на 27 января.

Курс доллара повысился на 77,85 копейки, составив 75,6354 рубля (74,8569 рубля на 26 января). Курс евро вырос на 52,43 копейки до 91,6701 рубля (с 91,1458 рубля на 26 января).

На Московской бирже на 13:52 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 19 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 17 копеек, валюты стоят 75,56 и 91,63 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 75,41—75,79 рубля за доллар и 91,26—91,9 рубля за евро.