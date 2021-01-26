Госдума приняла во втором чтении норму, согласно которой возможность перехода предпринимателей с единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на упрощенную систему налогообложения (УСН) продлевается до 31 марта 2021 года. Норма была оформлена в виде поправки ко второму чтению законопроекта о налоговых льготах предприятиям за санаторно-курортное лечение сотрудников.

Инициированная группой депутатов Госдумы поправка в Налоговый кодекс дает возможность предпринимателям перейти с единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на упрощенную систему налогообложения до 31 марта 2021 года. С 1 января 2021 года была отменена система налогообложения в виде ЕНВД, при этом организации и ИП, если они до этой даты не подали заявление о переходе на патентную систему налогообложения или упрощенную систему налогообложения, автоматически должны были перейти на общий режим налогообложения, пояснил ранее на заседании комитета по бюджету и налогам председатель комитета Андрей Макаров.

Как указывал Макаров, основная масса предпринимателей уже заявила о переходе, и суть поправки — перейти на УСН до 31 марта, причем поправка касается именно перехода на «упрощенку», а не на иные режимы налогообложения вместо ЕНВД, потому что сделать это задним числом затруднительно.

Замглавы Минфина Алексей Сазанов пояснил на заседании комитета, что правительство поддерживает поправку.