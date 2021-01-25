Ажиотажем, возникшим вокруг новой игровой приставки PlayStation 5, появившейся на российском рынке в конце прошлого года, решили воспользоваться мошенники, пишет «Коммерсант» . Они предлагают на досках частных объявлений дефицитный товар дешевле, чем в среднем в Интернете.

Когда покупатель звонит такому «продавцу», мошенник предлагает завести электронный кошелек на одном из легальных ресурсов. К этому кошельку якобы будет привязана виртуальная карта покупателя, с которой и надо будет произвести платеж. Покупатель заводит электронный кошелек, переводит на него деньги, сообщает об этом «продавцу», после чего покупателю приходит СМС с сообщением, что ему выпущена виртуальная карта, с номера, похожего на телефон сервиса электронного кошелька. Покупатель переводит деньги со своего кошелька на «свою» виртуальную карту, которая на практике оказывается картой мошенника. После этого мошенник исчезает.

Глава службы безопасности ГК «Элекснет» Иван Шубин полагает, что максимальный интерес для мошенников схема может представлять, когда у покупателя особенно сильно желание быстрее купить дефицитный товар и при этом сэкономить. При реальном открытии кошелька операторы не шлют номера карт в СМС, пояснил Шубин. В компании RTM Group сообщили, что схема появилась в 2018 году. Тогда с ее помощью мошенники «продавали» автомобили, а сейчас она вернулась на фоне дефицита игровых приставок PlayStation 5.

По словам гендиректора SafeTech Дениса Калемберга, схема не привязана к какой-то конкретной области или предмету покупки и будет работать везде, где есть ажиотаж. Чаще всего, как и в схеме с онлайн-кошельками, мошенники стремятся увести пользователей с платформы, поскольку вне ее служба безопасности не может отслеживать их действия, указывают в «Авито». Ресурс блокирует отправку ссылок во встроенном мессенджере в приложении и на сайте «Авито», а при попытке отправить номер телефона сообщение удаляется и пользователь получает предупреждение о том, что это может быть небезопасно. Но пользователь может отправить номер повторно, если уверен в добросовестности продавца.