По мнению опрошенных агентством Bloomberg финансистов, мировой экономике в скором времени грозят слишком большое количество «пузырей». Они впоследствии могут «схлопнуться», это приведет к усугублению нынешнего мирового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

В этом эксперты обвиняют центральные банки разных государств. В первую очередь — Федеральную резервную систему (ФРС) США и Европейский центральный банк (ЕЦБ). По их мнению, большинство регуляторов в последние месяцы взяли курс на смягчение денежно-кредитной политики, что выражается в большом количестве принятых программ смягчения, предусматривающих скупку государственных и корпоративных облигаций.

Эти действия преследуют две цели: снизить доходности на рынке заимствований и влить дополнительную ликвидность в банковскую систему, чтобы ее участники могли кредитовать экономику. В частности, за прошлый 2020 год ФРС объявила о начале практически безлимитной программы смягчения. Это было сделано в дополнение к другим программам помощи на сумму в 2,3 трлн долларов. ЕЦБ в свою очередь запустил аналогичные меры на 1,85 трлн евро.

В итоге, поясняет агентство, доходность государственных и корпоративных облигаций снизилась до исторических минимумов, в некоторых случаях — ниже нуля. Это сделало заимствования рекордно дешевыми и одновременно побудило инвесторов вкладываться в другие виды активов. Теперь они смотрят на акции , валюты, драгоценные металлы, недвижимость, криптовалюты.