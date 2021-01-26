Минстрой РФ подготовил проект постановления, в котором предлагает изменить расчет компенсаций обманутым пайщикам жилищно-строительных кооперативов. В расчетах предлагается учитывать долю члена кооператива в праве собственности на жилье, следует из опубликованного документа на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Проектом постановления предусмотрено внесение изменений в правила выплаты возмещения гражданам, являющимся членами жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива…, в целях совершенствования действующей методики расчета выплаты гражданину — члену кооператива, дополнив ее показателем, определяющим долю гражданина — члена кооператива в праве собственности на жилое помещение, которой он обладал бы после государственной регистрации права собственности», — говорится в сводном отчете к проекту постановления.

В Минстрое отмечают, что сегодня размер возмещения несоразмерен тем денежным средствам, которые внес пайщик относительно его доли в договоре. По действующей методике расчета выплаты производятся в процентном соотношении не от оплаченной доли, а от общей площади приобретенного жилья.

«Корректировка расчетов, предусмотренных методикой, и введение показателя, определяющего долю гражданина — члена кооператива в праве собственности на жилое помещение, которой он обладал бы после государственной регистрации права собственности, позволят обеспечить соразмерный объем выплат, при принятии решения фондом (защиты прав граждан — участников долевого строительства. — Прим. ТАСС) о таких выплатах», — добавляется в документе.

В сводном отчете также отмечается, что при согласовании предложенных поправок могут вырасти расходы Фонда дольщиков на компенсации обманутым пайщикам, в связи с чем организации потребуется дополнительное финансирование.

В конце 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон о выплате возмещения членам ЖСК, которым передаются проблемные объекты в ходе процедуры банкротства застройщиков. Согласно документу, рассчитывать на компенсацию смогут граждане, требования которых ранее были включены в реестр участников строительства в деле о банкротстве застройщика. Сумма возмещения членам кооперативов будет определяться по рыночной стоимости недвижимости на момент выплаты этого возмещения, она не должна быть меньше суммы пая и тех дополнительных взносов, которые граждане платили в свои ЖСК для достройки дома.