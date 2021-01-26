Минфин России 27 января проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в сообщении ведомства.

Так, Минфин предложит инвесторам облигации с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52003RMFS с датой погашения 17 июля 2030 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.