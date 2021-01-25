Микрофинансовые организации (МФО) выставили на продажу портфель просроченной задолженности на 90 млрд рублей, что больше итогов 2019 года на 20%, пишет «Коммерсант» . Доля закрытых сделок в объемном выражении достигла по итогам года около 77% (69,3 млрд рублей), приводят данные в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Это максимальный годовой объем проданных долгов МФО за все время цивилизованного существования рынка.

На долю первичных предложений приходится примерно 60 млрд рублей, средняя сумма долга находится на уровне 45 тыс. рублей, следует из данных НАПКА. Средняя цена закрытия сделки за год выросла на 1 процентный пункт до 6%, став максимальной за последние несколько лет.

Это гораздо меньше, чем объем продаваемых банками долгов. Согласно обнародованным ранее прогнозам НАПКА, в абсолютном значении объем первичного размещения просроченной задолженности банками в 2021 году может достичь 700 млрд рублей против 600 млрд рублей в 2020 году. Спрос на долги МФО присутствует в первую очередь среди профессиональных игроков коллекторского рынка, которые понимают специфику бизнеса МФО, подчеркивают в НАПКА.

По словам представителей коллекторских организаций, как правило, у заемщиков МФО сумма долга меньше, однако финансовое положение их более трудное. Сектор МФО эволюционирует, становится более прозрачным, должники МФО сегодня такие же, как и в банках. Как следствие, интерес к сектору растет со стороны инвесторов в долговые портфели. У ведущих МФО уровень скоринга уже сопоставим с банковским, заемщики стали более ответственными, и в случае выхода их на просрочку работа с ними стала более простой, а эффективность увеличилась, отметили эксперты.

Тем не менее в 2021 году рынок продемонстрирует снижение до 60 млрд рублей, уверены в НАПКА. Но доля выкупа сохранится на высоком уровне — около 80%, а стоимость портфелей, скорее всего, будет варьироваться несущественно, в пределах 6—7%.