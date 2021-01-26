Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев считает возможным предусмотреть компенсацию затрат малоимущих семей на Интернет. Об этом он сообщил на социальном онлайн-форуме партии, комментируя соответствующее предложение.

«Я думаю, можно было бы такой механизм предусмотреть, просчитать его», — отметил он. «Это пример минимально необходимой помощи, которая сегодня действительно нужна людям», — добавил Медведев.

«Это в том числе связано и с тем, чтобы дети могли учиться онлайн, когда это необходимо», — заметил председатель партии.