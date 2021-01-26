Это пример минимально необходимой помощи, которая сегодня действительно нужна людям.
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев считает возможным предусмотреть компенсацию затрат малоимущих семей на Интернет. Об этом он сообщил на социальном онлайн-форуме партии, комментируя соответствующее предложение.
«Я думаю, можно было бы такой механизм предусмотреть, просчитать его», — отметил он. «Это пример минимально необходимой помощи, которая сегодня действительно нужна людям», — добавил Медведев.
«Это в том числе связано и с тем, чтобы дети могли учиться онлайн, когда это необходимо», — заметил председатель партии.
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