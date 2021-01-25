Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об ужесточении уголовной ответственности арбитражного управляющего за неправомерные действия при банкротстве, сообщило накануне РАПСИ.

«Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 195 и 196 Уголовного кодекса Российской Федерации направлен на усиление ответственности арбитражного управляющего, а равно председателя ликвидационной комиссии (ликвидатора) за неправомерные действия при банкротстве (проектируемая часть вторая статьи 195 УК РФ). Данное предложение обусловлено значимостью статуса указанных лиц в делах о банкротстве, который предполагает достаточно широкие полномочия», — говорится в пояснительной записке к документу.

За указанные деяния предлагается наказывать арбитражного управляющего или председателя ликвидационной комиссии штрафом в размере от 500 тыс. до 2 млн рублей, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей и с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или без такового.

Согласно законопроекту, такая же санкция предусмотрена и для лиц, совершивших преступления с использованием своего служебного положения. При этом за преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, предлагается наказывать штрафом в размере от 1 млн до 2 млн рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового.

Документом также предлагается из диспозиции статей 195 и 196 УК РФ исключить указание на субъект преступления (руководитель или учредитель (участник) юридического лица либо гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель) в целях разрешения проблемы привлечения к уголовной ответственности бенефициаров преступного бизнеса.

Авторы инициативы отмечают, что повышение эффективности установления конечных бенефициаров (выгодоприобретателей) представляется возможным лишь при активном содействии органам предварительного расследования со стороны номинальных руководителей и подставных лиц.



«Возможность такого сотрудничества может основываться на предоставлении лицу, содействовавшему раскрытию и расследованию преступлений, четких правовых гарантий от дальнейшего уголовного преследования. В связи с этим законопроектом предлагается дополнить статью 195 УК РФ примечанием, в соответствии с которым лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное указанной статьей, а также статьей 196 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления, выявлению лиц, извлекавших выгоду из незаконного или недобросовестного поведения должника, раскрыло информацию об имуществе (доходах) таких лиц, объем которого обеспечил реальное возмещение причиненного этим преступлением ущерба, и если в его действиях не содержится иного состава преступления», — указано в пояснительной записке.