Жилищно-коммунальные услуги в 2020 году подорожали в среднем по России на 3,55% при годовой инфляции в 4,91%. Это минимальный рост за весь доступный период статистики — с 2002 года, то есть за 19 лет, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Аналитики напоминают, что услуги ЖКХ подразделяются на жилищные и коммунальные. К первым относятся содержание общедомового имущества, текущий и капитальный ремонт, а также другие услуги, перечень которых утверждается решением большинства собственников многоквартирного дома. Государство не регулирует цены на жилищные услуги; региональные власти устанавливают тарифы, например минимальные взносы на капремонт, только если этого не сделали собственники. Когда говорят о повышении тарифов ЖКХ, то чаще всего речь идет только о коммунальных услугах — водо-, электро- и газоснабжении, отоплении. Цены на коммунальные услуги регулируются государством и не должны превышать установленную правительством для каждого региона величину. Сводный индекс цен на ЖКУ рассчитывается как агрегированный показатель, формируемый из индексов цен на отдельные жилищные и коммунальные услуги. Каждая из услуг имеет свой вес при расчете общей ценовой динамики.

В 2020 году в связи с пандемией коронавируса некоторые регионы приняли решение не повышать цены на отдельные услуги ЖКХ; часть субъектов РФ приостановила сбор взносов на капремонт. В то же время в 15 регионах рост тарифов ЖКХ опередил инфляцию. Лидерами по удорожанию коммуналки стали Республика Коми, где из-за повышения цен на капремонт тарифы ЖКХ сразу в три раза обогнали инфляцию (рост на 16,2%); в десятку также вошли Воронежская область (7,8%), Забайкальский край (7,1%), Кемеровская область (6,7%), Удмуртия (6,6%), Тува (5,8%), Архангельская область (5,4%), Амурская область (5,1%), Якутия и Белгородская область (по 5%).

В Москве цены на ЖКУ выросли меньше, чем в среднем по стране, — на 3%, в Санкт-Петербурге — на 4,6%.

В пандемическом 2020 году из услуг ЖКХ сильнее всего подорожали оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов, то есть плата за неприватизированные квартиры (на 4,71%), и водоотведение (на 4,78%) — это самые незначительные статьи в платежке. Также повысились стоимость горячей воды (4,32%) и электричества (3,96%). Отопление, самая весомая статья расходов в квитанции, подорожало на 3,36%.

Регионами с наиболее заметным ростом цен на отопление стали Севастополь (10%), Кемеровская область (8,1%), Ингушетия (7,7%), Кировская область (7,5%) и Дагестан (6,7%).

Цены на холодную воду за год в среднем по стране выросли на 3,9%, но в Белгородской области вода подорожала на 24,1%, в Туве — на 23,4%, в Кемеровской области — на 22,5%, в Удмуртии — на 19%, в Магаданской области — на 11,6%.

По удорожанию горячей воды в лидеры выбились Алтай (плюс 12,2%), Московская область (плюс 10,6%), Удмуртия (плюс 8,7%), Севастополь (плюс 8%) и Амурская область (плюс 7,6%).

Газоснабжение в среднем по стране за год подорожало на 3,2%, существеннее всего — в Оренбургской области (на 13,3%), Крыму (на 7,2%), Еврейской автономной области (на 7%), Чечне (на 6%) и Ярославской области (на 5,6%).

Цены на электричество особенно выросли в Иркутской области (на 5,4%), Ивановской и Ленинградской областях, а также в Алтайском и Красноярском краях (рост составил по 5,1%).



«Жилищно-коммунальные услуги для многих россиян продолжают оставаться обременительной статьей расходов. Трудности с оплатой коммуналки имеют более 5% домохозяйств, а среди неполных и многодетных семей — свыше 10%. Тема ЖКХ стала еще более злободневной в период пандемического кризиса, обернувшегося серьезным падением доходов населения. В зависимости от региона, а иногда даже в границах одного города размер платы за ЖКУ может существенно разниться, и многие жители видят за этим не объективные экономические причины, а интересы коммунальщиков и ресурсоснабжающих организаций. До конца 2020 года власти отменили штрафы за неуплату коммунальных услуг, с 2021 года мораторий прекращается. Поэтому многих россиян ожидают большие квитанции, которые могут серьезно ударить по и без того опустевшему за время кризиса кошельку», — комментирует президент FinExpertiza Елена Трубникова.

