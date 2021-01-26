Депутаты Госдумы поддержали в первом чтении законопроект, который предусматривает повсеместный переход к новому порядку оплаты больничных, выплаты пособий по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на медучет в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Речь идет о прямых выплатах застрахованным из Фонда социального страхования (ФСС). Такой порядок уже введен с 1 января 2021 года постановлением правительства, теперь предполагается зафиксировать его нормами федерального закона.

Основанием для выплат по больничному является листок нетрудоспособности в форме электронного документа. По желанию застрахованного медорганизация должна выдать ему выписку из листка нетрудоспособности, сформированного в форме электронного документа. Форму выписки утвердит страховщик. Первые три дня больничного, как и прежде, будет оплачивать работодатель. С 1 января 2022 года отдельное заявление на оплату больничного не потребуется. Она будет произведена на основании электронного листка нетрудоспособности.