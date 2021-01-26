Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, повышающий уровень защиты прав работников на безопасный труд и запрещающий работу в опасных условиях труда.

Изменения предлагаются в Трудовой кодекс РФ, в частности, в 10-й раздел кодекса, посвященный охране труда. Как ожидается, поправки повысят уровень защиты прав работников на труд в безопасных условиях. Проектом вводится запрет на работу в опасных условиях и внедряется управление профессиональными рисками в систему регулирования охраны труда.

«Предлагаемые изменения обеспечат реализацию концепции рамочного участия государства в построении системы охраны труда у конкретного работодателя, предусматривающей широкую автономию работодателя в выборе средств управления охраной труда, включая управление профессиональными рисками; в принятии решений по предупредительным и реактивным мерам с учетом специфики производства, применяемых технологий, техники и материалов», — уточняется в пояснительной записке.

Кроме того, законопроектом уточняется порядок государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов.

Также Кабмин предлагает внедрять на производствах институт самостоятельной оценки соблюдения требований трудового законодательства (самообследование), основным инструментом которой должны стать проверочные листы. Проведение самообследования будет носить добровольный характер.

Инициативой предлагается также уточнить основания для расторжения трудового договора в случае нарушения работником требований охраны труда, если это повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий.