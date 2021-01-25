Сегодняшнее состояние мира можно охарактеризовать словом «хрупкость».
Пандемия коронавируса привела к худшему экономическому кризису за последнее столетие, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на мероприятии Давосская повестка дня. Об этом пишет РБК. По словам генсека, сегодняшнее состояние мира можно охарактеризовать словом «хрупкость».
Более двух миллионов человек умерли, и мир находится в самом тяжелом экономическом кризисе за почти столетие — это видно в неравенстве между людьми и странами, которое подчеркнула пандемия, заявил Гутерриш. Также видна нестабильность кризисов климата и биоразнообразия, отметил он. По словам генсека, в 2021 году мировые лидеры должны направить мир на верный путь, изменив курс и двигаясь в правильном направлении. Можно использовать наше восстановление после пандемии COVID-19, чтобы перейти от уязвимости к устойчивости, отметил Гутерриш.
Он напомнил, что преодоление существующих угроз и препятствий потребует диалога и сотрудничества: правительства, международные организации, частный сектор и гражданское общество, города должны работать вместе. Генсек ООН также поднял тему неравномерного распределения вакцины от коронавируса, которую неоднократно поднимали в выступлениях эксперты и руководители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Гутерриш подчеркнул, что вакцины в основном поступают в развитые страны, тогда как государства с более низким уровнем доходов ее не получают. Вакцина должна рассматриваться как глобальное общественное благо и необходимо финансировать инициативу COVAX, которая направлена на обеспечение препаратом беднейших стран, считает Гутерриш.
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