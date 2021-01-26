Объем российского рынка доверительного управления и коллективных инвестиций по итогам IV квартала 2020 года вырос на 3%, составив порядка 9,1 трлн рублей. Такие предварительные данные представило агентство «Эксперт РА».

«Основным драйвером роста рынка в IV квартале, как и в предыдущих кварталах 2020 года, остаются средства частных инвесторов. Существенный интерес сохраняется как в розничном сегменте к открытым и биржевым ПИФам , так и к индивидуальным стратегиям доверительного управления со стороны клиентов с крупным частным капиталом. Кроме того, отдельные УК отмечают притоки средств в розничных ЗПИФах и эндаумент-фондах», — отмечается в материале.



По оценкам «Эксперт РА», объем активов под управлением 15 крупнейших УК достиг 7,9 трлн рублей, увеличившись в IV квартале на 245 млрд рублей, или на 3,2%. Объем активов под управлением топ-пятерки УК вырос за квартал на 6,4%, до 4,8 трлн рублей. Увеличение объема активов под управлением пяти крупнейших УК также было связано с перераспределением средств военной ипотеки в связи с прекращением действия договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих с одной из трех УК, уточняют аналитики.