Рубль дешевеет к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар прибавил 26 копеек, а евро — 29 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 75,55 рубля (плюс 18 копеек), курс евро — 91,62 рубля (плюс 16 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, во вторник утром на российском рынке для рубля сложился негативный внешний фон. По его словам, в начале сессии ожидается ослабление российской валюты, что приведет к выходу пары доллар/рубль в район 75,6 рубля. В дальнейшем рубль продолжит находиться под давлением, что позволит американской валюте сделать еще один шаг в сторону верхней границы диапазона 75—77,5 рубля. Данный коридор останется актуальным для доллара в ближайшие сессии с сохранением рисков достижения отметки 77,5 рубля в случае дальнейшего ухудшения ситуации в ценах на нефть и снижении аппетита инвесторов к рисковым активам, прогнозировал эксперт.

«Сегодня мы не видим причин, позволяющих рублю отыграть хотя бы часть потерь последних дней. Падают ОФЗ и нефть, и хоть и слабо, но растет доллар к корзине мировых валют. Ушла поддержка со стороны налогового периода. В такой ситуации первая цель девальвации — 76 рублей за доллар — становится все реальнее и реальнее. Не исключено, что пара ее сегодня не только протестирует на прочность, но и сумеет закрепиться выше при ухудшении внешнего фона», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.