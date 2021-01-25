Участники финансового рынка просят ЦБ разрешить продавать неквалифицированным инвесторам простые структурные продукты, причем с защитой капитала — без ограничений, пишет «Коммерсант» . Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила письмо в Банк России с просьбой смягчить проекта указания регулятора «О ценных бумагах, сделки с которыми могут совершаться… физическим лицом или за его счет, только если указанное лицо является квалифицированным инвестором». В письме НАУФОР предлагает использовать механизм тестирования и предоставлять инвесторам полную и достоверную информацию о финансовом инструменте и связанных с ним рисках.

Как пояснил президент НАУФОР Алексей Тимофеев, структурные продукты предлагается разделить на три группы, две из которых доступны неквалифицированным инвесторам, а третья — только квалифицированным. К первой отнесены самые простые для понимания инструменты, где гарантируется возврат капитала, а доход зависит от публичных показателей — индексов, курсов валюты и т. п. Вторая —продукты с неполной защитой капитала или со сложной формулой определения дохода. Они могут быть доступны неквалифицированным инвесторам, если соответствуют определенным условиям.

По словам главы правового управления Ассоциации банков России Сергея Клименко, ассоциация предлагает разделить структурные продукты по их сложности и дать неквалифицированным инвесторам доступ к простым. Также ассоциация выступает против байбэка (обязательства эмитента выкупать продукты по требованию ЦБ), поскольку такая практика может привести к банкротству ряда участников рынка или в целом к отказу от структурных продуктов из-за слишком высоких рисков потерь.

По мнению экспертов, в регулировании структурных продуктов необходимо делать упор на их продажах — то есть сделать продукт прозрачным для инвесторов. Борьба с мисселингом должна вестись мерами надзора ЦБ и СРО путем введения дополнительного раскрытия информации и тестирования, а не запретами инструментов. После введения предложенных регулятором ограничений у неквалифицированных инвесторов, по сути, останется две альтернативы: депозиты и рыночные инструменты безо всякой защиты, со всеми вытекающими последствиями, считают эксперты.