Введение цифрового рубля не должно вызвать у банков сложностей с фондированием — Банк России предоставит им необходимое рефинансирование. В условиях конкуренции между банками и неизменности процентных ставок денежного рынка кредиты не должны стать дороже. В то же время в результате появления цифрового рубля произойдет перераспределение части процентного дохода банков в пользу их клиентов. К таким выводам приходят авторы аналитической записки Департамента исследований и прогнозирования «Что изменится для банков и их клиентов с введением цифрового рубля», опубликованной на сайте Банка России.

«В этой записке мы обсуждаем, что изменится для банков и их клиентов в связи с возможным введением цифрового рубля. В частности, мы анализируем два ключевых утверждения, приведенных представителями профессионального экономического и банковского сообществ, и показываем их некорректность», — говорится в обзоре.



Отмечается, что одно из наиболее вероятных изменений, связанных с цифровым рублем, которое обычно упускается из виду, заключается в перераспределении в пользу клиентов/ вкладчиков банков части прибыли, которую сейчас получают банки, имеющие дешевые пассивы. Это касается прежде всего владельцев текущих, расчетных, зарплатных счетов — тех рублевых счетов, по которым банки обычно начисляют символические проценты. При этом банки имеют возможность размещать эти свободные денежные остатки под рыночные ставки без какого-либо риска (депозиты в центральном банке или под залог ценных бумаг на денежном рынке).

«По нашим оценкам, 25% прибыли (до налогообложения) и 13% чистого процентного дохода банковского сектора в среднем за 2018—2020 годы формировалось благодаря таким дешевым пассивам банков. Важно отметить, что рост конкуренции со стороны финтех- и бигтех-компаний будет способствовать перераспределению доходов банков от таких пассивов в пользу домохозяйств, независимо от того, появится цифровой рубль или нет. В связи с возможным введением цифрового рубля широкое распространение в информационном поле получили два спорных тезиса. Первый тезис: у банков возникнет дефицит фондирования из-за перетока депозитов в цифровой рубль и в результате не хватит ресурсов для выдачи кредитов», — говорится в аналитической записке.

По прогнозу регулятора, при таргетировании инфляции Центробанком через управление процентными ставками денежного рынка дефицита фондирования в банковском секторе в целом не может возникнуть в принципе. «Именно короткие высоколиквидные пассивы, по нашему мнению, имеют наибольшие шансы частично перейти в цифровой рубль. В нормальной (не кризисной) ситуации сложно представить, что вкладчики предпочтут беспроцентный цифровой рубль своим вкладам, по которым выплачивается ненулевая ставка и которые застрахованы АСВ. Банки вынуждены будут повысить процентные ставки по привлекаемым вкладам и текущим счетам, параллельно при необходимости привлекая ресурсы центрального банка по рыночной процентной ставке», — поясняется в обзоре.

Технический вопрос, который в связи с этим должен будет решить регулятор, — поддержание достаточности залогового обеспечения по операциям рефинансирования банков (или разработка условий беззалогового рефинансирования).

«В период структурного дефицита ликвидности Банк России разработал широкий спектр инструментов предоставления ликвидности, чтобы решить эту задачу. Рост кредитования будет ограничен не ликвидностью, а кредитной нагрузкой на банковский капитал и аппетитом банков к риску. Второй тезис: кредиты для заемщиков подорожают. В нормальных условиях отправной точкой при ценообразовании кредитов для банков выступает так называемая трансфертная кривая, которая формируется на основе доходности альтернативного безрискового размещения денег на соответствующий кредиту срок (например, доходность ОФЗ). Можно ожидать, что в условиях конкуренции процентная ставка по кредитам будет по-прежнему определяться исходя из доходности безрискового актива, а также надбавки за кредитный риск заемщика. При этом рост стоимости привлекаемых пассивов снизит чистую процентную маржу банков, заставляя их более активно наращивать комиссионные доходы и сокращать относительные издержки», — поясняется в записке.

Вместе с тем постепенно, по мере расширения использования цифрового рубля, может произойти переход от структурного профицита ликвидности к ее устойчивому структурному дефициту, допускает ЦБ. Это способно привести к изменению среднего спреда ставок денежного рынка относительно ключевой ставки и, как следствие, повлиять на ставки на других сегментах финансового рынка. В то же время Банк России учтет данные эффекты при принятии решений по денежно-кредитной политике. Траектория ключевой ставки будет выбираться таким образом, чтобы сформировать денежно-кредитные условия, способствующие поддержанию ценовой стабильности (т. е. инфляции вблизи 4%), — аналогичные тем, которые имели бы место и без введения цифрового рубля.

