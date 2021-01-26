Банк России вводит изменения, повышающие гибкость управления фондами для квалифицированных инвесторов, следует из сообщения на сайте регулятора.

«С 1 февраля 2021 года управляющие компании смогут самостоятельно разрабатывать правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами для квалифицированных инвесторов. С этого дня отменяются типовые правила, по которым действуют такие ПИФы. Эти изменения вводятся вступающими в силу поправками в закон об инвестиционных фондах», — отмечается в релизе.

Указание ЦБ , которое устанавливает требования к правилам ПИФов для квалифицированных инвесторов, зарегистрировал Минюст России.



«Эти новации позволят УК более гибко составлять правила и дадут инвесторам больше свободы в выборе условий доверительного управления», — подчеркивают в Центробанке.