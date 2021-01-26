Показатели, служащие ориентиром на февраль, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 января 2021 года.
Центробанк определил базовый уровень доходности вкладов на февраль 2021 года. По сравнению с январскими ориентирами базовая доходность в основном повысилась для вложений в рублях, долларах (но есть несколько исключений) и даже для одного сегмента в евро, свидетельствуют данные регулятора.
Базовая доходность определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств. Показатели, служащие ориентиром на февраль, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 января 2021 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета.
Базовая доходность рублевых вкладов повысилась для сроков до 90 дней и от трех месяцев до полугода, а для сегмента до востребования, на сроки от полугода до года и самых длинных (на срок свыше года) депозитов — понизилась. Здесь и далее случаи повышения средней ставки выделены в таблицах жирным шрифтом.
Базовая доходность вкладов в рублях, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Январь
|
4,815
|
4,25
|
4,007
|
4,833
|
5,327
|
Февраль
|
4,812
|
4,684
|
4,106
|
4,815
|
4,916
В долларовом сегменте выросла базовая доходность счетов и вкладов до востребования, а также вкладов на сроки от трех месяцев до полугода и свыше года, а на остальные сроки — уменьшилась.
Базовая доходность вкладов в долларах, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Январь
|
0,324
|
0,46
|
0,4
|
0,845
|
1,063
|
Февраль
|
0,38
|
0,457
|
0,52
|
0,803
|
1,331
Базовая доходность вкладов в евро выросла для депозитов на сроки свыше года, а для остальных осталась на уровне январских ориентиров.
Базовая доходность вкладов в евро, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Январь
|
0,008
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,033
|
Февраль
|
0,008
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,04
Базовая доходность вкладов служит ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. В апреле прошлого года были утверждены сниженные ставки страховых взносов, при этом изначально предполагалось, что они будут применяться начиная с III квартала 2020 года, но позже, в мае, они были задним числом распространены на I и II кварталы 2020-го. Совет директоров Агентства по страхованию вкладов 22 декабря 2020 года принял решение о сохранении пониженных ставок страховых взносов на I и II кварталы 2021 года. В настоящий момент для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ составляет 0,1% (вместо 0,15%) расчетной базы — среднего арифметического ежедневных балансовых остатков застрахованных вкладов за расчетный период. Дополнительная и повышенная дополнительная ставки страховых взносов (действуют при превышении базового уровня доходности вкладов на 2—3 процентных пункта и более чем на 3 п. п. соответственно) составляют 25% (вместо 50%) и 300% (вместо 500%) базовой ставки соответственно.
Напомним, что ЦБ в 2020 году четыре раза уменьшал ключевую ставку (на 0,25 п. п. в феврале, на 0,5 п. п. в апреле, сразу на 1 п. п. в июне и еще на 0,25 п. п. в июле) после пяти снижений в 2019-м (в общей сложности на 1,5 п. п.). После последнего снижения ключевая ставка равна 4,25% (с 27 июля 2020-го). Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют кредитные организации пересматривать свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.
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