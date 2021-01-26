Центробанк определил базовый уровень доходности вкладов на февраль 2021 года . По сравнению с январскими ориентирами базовая доходность в основном повысилась для вложений в рублях, долларах (но есть несколько исключений) и даже для одного сегмента в евро, свидетельствуют данные регулятора.



Базовая доходность определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств. Показатели, служащие ориентиром на февраль, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 января 2021 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета.

Базовая доходность рублевых вкладов повысилась для сроков до 90 дней и от трех месяцев до полугода, а для сегмента до востребования, на сроки от полугода до года и самых длинных (на срок свыше года) депозитов — понизилась. Здесь и далее случаи повышения средней ставки выделены в таблицах жирным шрифтом.

Базовая доходность вкладов в рублях, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Январь 4,815 4,25 4,007 4,833 5,327 Февраль 4,812 4,684 4,106 4,815 4,916

В долларовом сегменте выросла базовая доходность счетов и вкладов до востребования, а также вкладов на сроки от трех месяцев до полугода и свыше года, а на остальные сроки — уменьшилась.

Базовая доходность вкладов в долларах, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Январь 0,324 0,46 0,4 0,845 1,063 Февраль 0,38 0,457 0,52 0,803 1,331

Базовая доходность вкладов в евро выросла для депозитов на сроки свыше года, а для остальных осталась на уровне январских ориентиров.

Базовая доходность вкладов в евро, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Январь 0,008 0,01 0,01 0,01 0,033 Февраль 0,008 0,01 0,01 0,01 0,04

Базовая доходность вкладов служит ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. В апреле прошлого года были утверждены сниженные ставки страховых взносов , при этом изначально предполагалось, что они будут применяться начиная с III квартала 2020 года, но позже, в мае, они были задним числом распространены на I и II кварталы 2020-го . Совет директоров Агентства по страхованию вкладов 22 декабря 2020 года принял решение о сохранении пониженных ставок страховых взносов на I и II кварталы 2021 года . В настоящий момент для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ составляет 0,1% (вместо 0,15%) расчетной базы — среднего арифметического ежедневных балансовых остатков застрахованных вкладов за расчетный период. Дополнительная и повышенная дополнительная ставки страховых взносов (действуют при превышении базового уровня доходности вкладов на 2—3 процентных пункта и более чем на 3 п. п. соответственно) составляют 25% (вместо 50%) и 300% (вместо 500%) базовой ставки соответственно.

Напомним, что ЦБ в 2020 году четыре раза уменьшал ключевую ставку (на 0,25 п. п. в феврале, на 0,5 п. п. в апреле, сразу на 1 п. п. в июне и еще на 0,25 п. п. в июле) после пяти снижений в 2019-м (в общей сложности на 1,5 п. п.). После последнего снижения ключевая ставка равна 4,25% (с 27 июля 2020-го) . Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют кредитные организации пересматривать свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.