📰 В понедельник рубль сдавал позиции третью торговую сессию подряд, пишет «Российская газета» , ссылаясь на мнение ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича. По его словам, в случае санкционных угроз и возвращения интереса к доллару он имеет потенциал вновь забраться в область 80 в перспективе двух недель, уйдя к 77 к концу этой недели. Если же смотреть дальше, пока выше шансы, что, несмотря на потенциальные трудности рубля, доллар прочно стоит на рельсах многолетнего ослабления. Несмотря на плохую краткосрочную динамику, рублю вполне по силам вернуться к отметкам вблизи 70 в I квартале и стабилизироваться у 72 в течение года. Евро в случае дальнейшего давления на рубль может оказаться вблизи 94 рублей. Устойчивый выход в область 95—100 возможен лишь при по-настоящему жестком санкционном давлении на всю российскую экономику и финансовый сектор — в противовес имеющимся сигналам персональных санкций, считает Купцикевич.

📰 Сроки строительства автодорог по маршруту Европа — Западный Китай могут быть сорваны, предупредили аудиторы Счетной палаты в специальном докладе. Об этом пишут «Известия» . В СП также указали на ряд коррупционных признаков и рисков ущерба бюджету при реализации проекта. Главные причины: нестыковка федеральных и региональных планов, медленное освоение средств, признаки коррупции при оценке прилегающих к дорогам земель, заключение контрактов с недостаточно опытными подрядчиками и ряд других. Значительную часть вопросов аудиторов вызвала организация строительства дороги в обход Балашихи, а также строительство обхода Тольятти. В Минтрансе на просьбу прокомментировать доклад отметили, что работы, запланированные на 2020 год, выполнены на 100%. Разработана проектная документация и получено заключение экспертизы в отношении всех участков обхода. Средства, предусмотренные на финансирование проекта бюджету Самарской области в 2020 году, освоены в полном объеме, добавили в ведомстве.

📰 По итогам 2020 года объем активов в доверительном управлении крупнейших управляющих компаний достиг 7,9 трлн рублей, прибавив за квартал более 3%, пишет «Коммерсант» . Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело предварительные итоги IV квартала и всего 2020 года на рынке доверительного управления. За год активы выросли почти на 1,2 трлн рублей, за IV квартал рост составил 245 млрд рублей, или 3,2%. Темпы роста по сравнению с предыдущими двумя кварталами замедлились, тем не менее розничные инвесторы продолжали активно вкладывать средства как в открытые, так и в закрытые паевые фонды. На фоне сохранения низких ставок по депозитам, а также введения налога на процентные доходы в банках управляющие надеются на сохранение притока средств в доверительное управление и в этом году.

📰 Россия с 27 января возобновит авиасообщение еще с четырьмя странами: с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром, пишет РБК . Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Однако все эти страны пока закрыты для туристов, въезд в них разрешен лишь некоторым категориям иностранцев. Попасть в Финляндию можно лишь по учебным или гуманитарным целям. Во Вьетнам россияне могут въехать по рабочей визе в качестве инвесторов, дипломатов, экспертов, высококвалифицированных рабочих и бизнес-менеджеров. В Индию могут попасть лишь ее граждане, их супруги и дети, а также владельцы паспортов Непала и Бутана. Власти Катара разрешили въезд дипломатам, иностранным рабочим и обладателям ВНЖ. Россияне также могут использовать аэропорт Дохи как транзитный пункт для полетов на Мальдивы.

📰 Жилищным инспекторам облегчат доступ в квартиры россиян для проверок на предмет незаконной перепланировки, пишут «Известия» . Минстрой подготовил соответствующий законопроект. На рассмотрение нижней палаты его планируют предоставить в марте, следует из плана законопроектной деятельности на 2021 год. Доступ в квартиры, как и сейчас, будет возможен по решению суда. Но процедуру проверки хотят ускорить, поскольку незаконные перепланировки могут угрожать жизни и здоровью жильцов, сообщили в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина. Предполагается, что суды будут давать инспекторам разрешения на визит в квартиру за пять дней. Сейчас процедура иногда длится месяцами, утверждают эксперты.