Перевод денег по исполнительным листам может быть ограничен российской юрисдикцией: Минюст и Банк России совместно с участниками рынка разрабатывают законопроект о запрете зачисления средств по таким документам сразу на счета за рубежом, пишет РБК , ссылаясь на участника обсуждения и представитель Минюста. Для получения возмещения по исполнительному листу компания или гражданин обязаны будут иметь счет в российской кредитной организации. Правило распространится в том числе на нерезидентов.

Принятие поправок позволит минимизировать переводы в пользу «недобросовестных взыскателей» с целями отмывания средств и уклонения от налогов, отметил представитель Минюста. В ЦБ сообщили, что прорабатываются «комплексные изменения в законодательство» для борьбы с сомнительными операциями через исполнительные листы.

Даже если банк сомневается в подлинности исполнительного документа и считает просьбу клиента о переводе подозрительной, он не может отказать ему в проведении операции на основании закона «О противодействии отмыванию» (115-ФЗ), отметили юристы. Если взысканные средства сначала будут попадать на счет в российском банке, а потом уже переводиться на зарубежные счета, то кредитная организация сможет расценивать это как отдельную операцию и блокировать сомнительный перевод.

Канал, по которому «улетали за рубеж огромные суммы», будет закрыт, но лазейки останутся, предупредил член генерального совета «Деловой России» Сергей Пронин. Перевод средств по фиктивному исполнительному листу внутри России будет возможным, пока у банков нет права блокировать такие операции. По словам заместителя руководителя Национального совета финансового рынка Александра Наумова, мера будет работать только в комплексе с другими решениями. Средства по таким документам должны не просто попадать в российский банк, должен быть решен вопрос контроля за процессом взыскания со стороны службы судебных приставов, отметил он.

Ограничения на переводы по исполнительным листам могут негативно сказаться на бизнес-процессах российских компаний, считают опрошенные эксперты. Злоупотребления есть, однако большинство участников рынка используют исполнительные документы по назначению. В бизнес-организации «Опора России» считают, что мера несет скорее риски для бизнеса — если вывод денег из страны по судебному спору может оказаться под вопросом, это может снизить желание в принципе работать с российскими компаниями. Новые условия потребуют от нерезидентов дополнительных финансовых расходов, связанных с открытием и обслуживанием счета, оплаты комиссионных сборов от российских банков, считают юристы. Фактически инициатива «навязывает» российские банки иностранцам, пояснили они.