СберБанк запустил сервис удаленного открытия аккредитива в «СберБанке Онлайн» для сделок между физическими лицами на вторичном рынке недвижимости. Теперь оплатить покупку жилья можно полностью онлайн, подчеркивают в кредитной организации.

Средства размещаются покупателем на аккредитивном счете в банке и поступают продавцу только после выполнения им условий сделки, напоминают в финучреждении о сути инструмента.

«Схема проста: партнер СберБанка — агентство недвижимости или риелтор — передает параметры сделки в банк по защищенным электронным каналам связи. После этого банк создает заявление на аккредитив, которое отражается в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». Клиенту остается войти в приложение, ознакомиться с условиями и подтвердить открытие аккредитива», — поясняется в релизе.

На всех этапах сделки плательщик и получатель по аккредитиву получают СМС — о том, что заявление сформировано, аккредитив открыт, а затем исполнен. Первая онлайн-сделка по новой схеме уже состоялась в Москве с участием агентства недвижимости «Этажи».

«Такой инструмент безопасных расчетов, как аккредитив, становится все более популярным в сделках купли-продажи недвижимости. Так, в 2020 году в СберБанке по таким сделкам было открыто более 150 тысяч аккредитивов, что в два раза превышает показатели 2019 года. Чтобы сделать использование этого продукта еще более удобным, в прошлом году мы перевели в онлайн оформление аккредитивов для покупателей недвижимости в новостройках, а теперь и по сделкам на вторичном рынке. Мы единственный банк в стране, который предлагает сервис дистанционного открытия аккредитива для сделок между физическими лицами. Это позволяет существенно сократить сроки сделки, ведь клиентам не нужно посещать офис банка», — комментирует директор управления торгового финансирования СберБанка Евгений Кравченко.



Чтобы подключиться к сервису, агентствам недвижимости и риелторам необходимо направить заявку по адресу: accredit@sberbank.ru.