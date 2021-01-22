Декабрь стал самым удачным месяцем для коллекторов в кризисном 2020 году: в преддверии Нового года и праздников россияне стали активнее гасить долги, следует из статистики Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. Как уточняет РБК со ссылкой на данные НАПКА, в декабре средний платеж по программам урегулирования задолженности достиг максимума с начала года — 3,8 тыс. рублей. Речь идет о договорах цессии, то есть долгах, которые взыскатели выкупили у банков или микрофинансовых организаций. По сравнению с ноябрем средний платеж в пользу коллекторов вырос на 20,3%, хотя и не достиг уровня декабря 2019 года (4,6 тыс. рублей).

Под конец года выросла и контактность должников: 25% клиентов обещали оплатить задолженность — это максимальный показатель по меньшей мере за последние три года (доступны данные с 2018 по 2020 год). При этом 59% из них сдержали слово. Доля сдержанных обещаний, как и средний платеж, в 2020 году резко снизилась в апреле — мае, на фоне первой волны пандемии, но в декабре показатель фактически вернулся к докризисному уровню.

Декабрь можно считать высоким сезоном на рынке взыскания: в этот месяц традиционно растут и сборы в целом, и отдельные операционные показатели, говорит управляющий директор Первого коллекторского бюро Павел Михмель: «2020 год не стал исключением. В декабре многие получают премии, «тринадцатые зарплаты», которые могут направить на погашение долгов». Премии по итогам года получили лишь 15% россиян, хотя рассчитывали на них 37% опрошенных, показало исследование сервиса «Работа.ру». Больше половины респондентов (57%) отметили, что их премия не превысила 10 тыс. рублей.

Как отмечает гендиректор коллекторского агентства «ЭОС» Антон Дмитраков, активное погашение обязательств под конец года связано с психотипом клиентов. «Я имею в виду именно российского клиента. У него ярко выражено стремление по возможности максимально решить свои проблемы до Нового года. И долги в это число входят», — пояснил он.

Пандемия все же отразилась на поведении должников, считает гендиректор Национальной службы взыскания Роман Волосников: «Многие перешли на сберегательную модель. Как следствие, в конце месяца остается больше свободных средств, которые направляются для оплаты задолженности. Все это в совокупности отразилось на росте среднего платежа как в период после окончания режима самоизоляции, так и в самом конце года».

Доходы населения сократились, но и тратить граждане стали существенно меньше, заметил президент НАПКА Эльман Мехтиев. Он также обращает внимание на отношение должников к обязательствам: «Все меньше тех, кто не хочет платить из принципа. На текущий момент 70% отказов носят объективный характер, связанный с финансовыми трудностями».

По данным НАПКА, за десять месяцев прошлого года банки предложили профессиональным взыскателям долги на 220 млрд рублей, что на 35% меньше, чем годом ранее. Объем закрытых сделок переуступки (то есть цессии) за тот же период 2020 года составил 193 млрд рублей. В ассоциации прогнозировали, что в IV квартале рынок цессии вернется к росту и за год объем предложения достигнет 380 млрд рублей: это лишь на 4,8% меньше, чем в 2019 году. По оценкам НАПКА, в 2021 году банки могут выставить на продажу долги на 480—500 млрд рублей.

Ситуация на рынке взыскания в 2021 году будет сильно зависеть от состояния экономики, считают коллекторы. «Динамика реальных доходов, уровень безработицы, инфляция могут оказывать и оказывают влияние на платежное поведение наших клиентов», — отмечает Дмитраков. Он ожидает восстановления деловой активности: «Мы надеемся, что риски падения доходов и роста безработицы не будут реализованы в 2021 году».



Сохранение даже текущих темпов восстановления экономики будет способствовать росту основы операционных показателей коллекторов, полагает Мехтиев. По его прогнозам, средний размер платежей по долгу (в сегменте цессии) может вернуться к уровню 4—4,5 тыс. рублей, а доля сдержанных должниками обещаний может вырасти до 60%. Это будет достигнуто за счет того, что в работе у коллекторов появятся «пандемийные должники». «Им хоть и потребовалось больше времени для восстановления заработка, но они готовы возобновить выплаты в полном объеме и будут досрочно закрывать долги из сэкономленных средств, даже несмотря на сокращение доходов», — поясняет президент НАПКА.