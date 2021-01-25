В Архангельской области раскрыто разбойное нападение на отделение СберБанка, сообщает пресс-служба МВД России. Подозреваемые задержаны.



Преступление было совершено 30 декабря минувшего года. Неизвестный в маске проник в служебное помещение и, применив газовый баллончик, открыто похитил у сотрудника банка инкассаторскую сумку с денежными средствами в российских рублях и иностранной валюте. Ущерб составил более 21 млн рублей.



«Сотрудниками ГУУР МВД России и Управления уголовного розыска УМВД России по Архангельской области совместно с представителями регионального Управления ФСБ России при содействии подразделения безопасности ПАО «Сбербанк России» задержаны подозреваемые в разбойном нападении на отделение кредитной организации», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователь Следственного управления УМВД России по Архангельской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 Уголовного кодекса РФ.



«В ходе оперативной работы были просмотрены записи с камер видеонаблюдения. Полицейские обратили внимание на особенности поведения злоумышленника, которые характерны для спортсмена, занимавшегося тяжелой атлетикой. Изучая личности возможных фигурантов преступления, сотрудники полиции установили человека с подобным увлечением», — рассказала представитель МВД.

В результате проведенных мероприятий установлена причастность к совершению преступления двух жителей Архангельска. Один из них — руководитель службы безопасности одного из торговых центров. Второй фигурант — сотрудник частного охранного предприятия, которое обслуживало отделение банка. По версии следствия, он содействовал в разработке плана разбойного нападения и обеспечил условия для его реализации, находясь в день совершения преступления на рабочем месте.

«Большая часть похищенных денег изъята при обысках в квартире родственников одного из злоумышленников. Тайник был оборудован внутри пианино. У его возможного соучастника крупная сумма была обнаружена в подкапотном пространстве принадлежащего ему автомобиля. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, они дали признательные показания. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщила Ирина Волк.