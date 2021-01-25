Президент России Владимир Путин считает, что улучшение ситуации с распространением коронавируса в стране дает возможность аккуратно снимать ограничения.

На встрече в режиме видеоконференции со студентами в понедельник глава государства отметил, что эпидемиологическая ситуация в РФ в целом постепенно стабилизируется.

«Это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму», — указал Путин.

Путин отметил, что нынешним утром заслушал доклады об эпидемиологической ситуации, по которым «количество тех, кто выздоровел, превышает количество тех, кто заболел, количество инфицированных снижается, стало меньше 20 тыс. [в сутки]».