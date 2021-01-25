Безработица в России снижается, ее уровень в настоящий момент составляет 5,9%, но ситуация на рынке труда продолжает оставаться напряженной. Об этом сообщил в понедельник президент РФ Владимир Путин на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.



«Ситуация на рынке труда у нас улучшается за последние месяцы, но она еще остается, на мой взгляд, напряженной, потому что в целом безработица увеличилась с 4,7 до 6,6%, по-моему, сейчас уже где-то 5,9%. То есть снижение идет уровня безработицы», — сказал он.

«Перед правительством стоит задача выйти в ближайшее время на докризисный уровень, допандемийный уровень, так скажем. Судя по тенденциям, которые мы сейчас наблюдаем в экономике, такая задача абсолютно реалистична», — считает глава государства.