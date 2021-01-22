Антикризисная программа выдачи льготных кредитов на поддержание численности персонала (аналогичная действовавшей до ноября ФОТ 2.0) может быть возобновлена: такой вариант обсуждается в правительстве. Об этом пишут «Известия» , ссылаясь на три источника. Займы полагались МСБ из пострадавших отраслей, причем сумма задолженности должна списываться при условии сохранения штата. В казну на 2021 год расходы на возобновление программы не заложены, отметил федеральный чиновник. Один из возможных источников ее финансирования — Резервный фонд правительства, пополнившийся неосвоенными в прошлом году средствами на полтриллиона. Однако на эти деньги есть и другие претенденты, и большая часть этих средств уже распланирована, пояснил чиновник. Скорее всего, программу ФОТ 2.0 действительно продлят, заверили два других собеседника.

«Первая серия» ФОТ 2.0 была предусмотрена для МСП из 12 отраслей, наиболее пострадавших от кризиса, социально ориентированных НКО, а также компаний, требующих поддержки для возобновления деятельности. В обновленном варианте из программы могут исключить некоторые отрасли, в целом уже восстановившиеся от пандемии, пояснил один из источников. Другой добавил, что в первую очередь продление выплат будет ориентировано на компании, которые уже выступают участниками программы, но в нее захотят «зайти» и новые фирмы — например, те, кто не успел собрать необходимые документы.

В Минэкономразвития отметили эффективность программы льготного кредитования и напомнили, что она была завершена и сейчас идет период наблюдения за сохранением ее участниками численности персонала. Продление антикризисных программ льготного кредитования, таких как ФОТ.0 и ФОТ 2.0, пока не предусматривается, заявили в пресс-службе ведомства.

По словам экспертов, льготные кредиты остаются столь же востребованными у многих предпринимателей, как и в разгар пандемии и карантина. По сути, значительная часть МСП стоит перед теми же вызовами, что и годом ранее. Если льготные кредиты с последующим списанием уже хорошо себя зарекомендовали, то почему бы программу не продлить, если в любом случае какие-то меры поддержки бизнесу потребуются, считают эксперты. По их мнению, именно для того, чтобы придать предпринимателям уверенности и смелости работать дальше, расширяться, развивать новые направления, и нужно продолжить антикризисную программу под 2%. Если в рамках перезапуска программы будет выдано хотя бы 200–300 млрд рублей, этого вполне хватит для поддержания бизнеса в трудный период, отметили эксперты.