Правительство поддержало внесенный в Госдуму в декабре законопроект о «гаражной амнистии», сообщила партия «Единая Россия».

«Правительство поддержало законопроект «Единой России» о «гаражной амнистии», — говорится в сообщении в Telegram-канале партии.

Документ планируется рассмотреть в первом чтении в последнюю неделю января.

Законопроект внесли в Госдуму 16 декабря 2020 года первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Документ был подготовлен совместно с Росреестром.

В результате принятия закона почти 3,5 млн человек смогут по упрощенной схеме оформить в собственность гаражи и землю под ними.



«Чтобы оформить гараж в собственность, граждане должны будут обратиться в орган местного самоуправления (в том числе через МФЦ) с заявлением о предоставлении участка под существующим гаражом с приложением любого документа, который подтверждает факт владения гаражом. Заявление на регистрацию и участка, и гаража должен будет подать орган местного самоуправления, при этом госпошлину платить не нужно», — поясняли ранее в Росреестре.